شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1644.20 ويحافظ على ثباته فوقها، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو 1703.25 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نذكر بأن كسر 1644.20 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لزيارة مستوى 1607.70 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1645.00 والمقاومة 1690.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد