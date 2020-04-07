شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.2304 لكنه يعود للتداول دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، بانتظار التوجه نحو 1.2093 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.2304 ثم 1.2355 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لزيارة مستوى 1.2515 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط