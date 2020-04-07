شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.0840 ويستقر فوقه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن التماسك فوق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الميل الصاعد لزيارة مستوى 1.0966 كهدف إيجابي أول، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0700.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه من مستوى 1.0840 ومن ثم الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي