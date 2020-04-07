شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– تحليل - 7-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بالتفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ ابتعاده عن الدعم الأولي المستقر عند 710.00 مسجلا بعض الأهداف بوصوله نحو 743.00, سنبقى على توقعنا الصاعد لحين تجاوز السعر لمستوى 765.00 ليتمكن من اختبار مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 790.00 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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