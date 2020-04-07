شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقترب من الهدف– تحليل -7-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النحاس تشكيله للتداولات الإيجابية لنلاحظ اقترابه من الهدف الرئيسي والمتمركز عند 2.2930, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر حاليا نظرا لأهمية هذا الحاجز, فاختراقه سيسمح باستئناف الهجوم الصاعد مع توفر فرصة لملامسة لمستوى 2.4100. أما ثبات التداولات دون الحاجز المستهدف فإن ذلك سيؤكد تجديد السعر للتداولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة لننتظر بذلك هبوطه نحو 2.0700 وصولا للدعم التاريخي المستقر عند 1.9200. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2500 و 2.2930 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يقترب من الهدف– تحليل -7-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.