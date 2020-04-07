شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن النطاق الهابط- تحليل - 7-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الهابط حتى هذه اللحظة نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة والتي يتمركز مستوى مقاومتها الرئيسي عند 119.20, كذلك تشكيل مستوى 118.55 لحاجز إضافي يزيد من فرص استئناف السعر للتداولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 116.60 وصولا نحو 115.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن النطاق الهابط- تحليل - 7-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.