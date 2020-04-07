شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن النطاق الهابط- تحليل - 7-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الهابط حتى هذه اللحظة نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة والتي يتمركز مستوى مقاومتها الرئيسي عند 119.20, كذلك تشكيل مستوى 118.55 لحاجز إضافي يزيد من فرص استئناف السعر للتداولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 116.60 وصولا نحو 115.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط