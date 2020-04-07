أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية رويترز أن روسيا أكدت اليوم الثلاثاء مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له يوم التاسع من ابريل نيسان.
وبحسب مصادر في أوبك، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له السادس من ابريل نيسان لكن تقرر تأجيله "لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع أوبك+ في 9 ابريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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