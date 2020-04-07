روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع أوبك+ في 9 ابريل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية رويترز أن روسيا أكدت اليوم الثلاثاء مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له يوم التاسع من ابريل نيسان.

وبحسب مصادر في أوبك، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له السادس من ابريل نيسان لكن تقرر تأجيله "لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات".