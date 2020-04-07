شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: حجم تخفيضات نفط أوبك+ سيعتمد على خفض الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر في أوبك اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار تحالف أوبك+، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل مستعدين لتطبيقه. أضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز إنتاج بعض الأعضاء في ابريل نيسان عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج أوبك+ في 31 مارس .

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