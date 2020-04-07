شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الكويت تؤجل أسعار شحنات نفط مايو بسبب اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت مصادر مطلعة رويترز اليوم الثلاثاء أن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت المشترين الآسيويين أنها سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لشحنات نفط مايو "بضعة أيام" لما بعد العاشر من ابريل.
وقالت المصادر، نقلا عن إخطار من المؤسسة، إن تأجيل الأسعار الرسمية، التي تُعلن عادة في العاشر من كل شهر، إنما "يرجع إلى التبعات غير الواضحة بعد لاجتماع أوبك+ على سوق النفط".
ولم يتسن لرويترز حتى الآن الوصول إلى مؤسسة البترول الكويتية للحصول على تعقيب.
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