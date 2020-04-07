شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان: 80% نسبة إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعى بـ"السادات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها وذلك لمتابعة سير العمل، برفقة المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، مشروع الإسكان الاجتماعى بحي الفردوس بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ ١٤٧٠ وحدة سكنية (87عمارة) بنسبة إنجاز بلغت نحو ٨٠%.

وخلال الجولة، أثنى المهندس كمال بهجات على أعمال تنسيق الموقع والتشطيبات الخارجية لعمارات الإسكان الاجتماعى بحي الفردوس، مشيراً إلى أن الجولة تأتى َفي إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بناء على توجيهات، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة للانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة.

كما تفقد المهندس كمال بهجات، مشروع سوق الجملة بمنطقة التحدى بالمدينة، حيث تم متابعة الأعمال الجارية لتنفيذ طبقة الأسفلت داخل السوق، والمقرر طرحه للمواطنين بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، شدد المهندس كمال بهجات، على مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمدينة ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية نحو العمالة داخل المواقع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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كان المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، قد أكد أنه لا يوجد مشروع واحد توقف داخل مدينة السادات سواء إسكان اجتماعى أو سكن مصر، أو جنة، ولكن نسبة العمالة داخل كافة المشروعات تراجعت لأكثر من النصف، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها شركات المقاولات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المهندس علاء منيع، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم تعويض تلك الفترة عقب عودة العمالة بشكل كامل، لافتا إلى أن البرنامج الزمنى للمشروعات لن يتأثر، وخاصة أن هناك بعض الشركات التي تعمل في المشوعات المختلفة بالمدينة، قد سبقت الجدول الزمنى المحدد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.