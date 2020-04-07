شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اقتصادية دبي في بيان على تويتر إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.
كانت دبي أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الرابع من إبريل لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.
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