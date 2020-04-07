شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ألمانية: سميح ساويرس يسعى لتوسيع حصته فى FTI ثالث أكبر شركة سياحة بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة Die Welt الألمانية أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يسعى لتوسيع حصته المالية داخل شركة FTI العالمية والتى تعد ثالث أكبر شركة سياحة فى أوروبا، والتى يمتلك بها بالفعل ما يقرب من 33% منها.

ومجموعة FTI للسفر ومقرها ميونيخ هي رقم ثلاثة في أوروبا ، بعد TUI و DER ، والمجموعة السياحية الكبيرة الوحيدة التي يديرها المالك حتى الآن ، ديتمار غونز ، 60 سنة ، الذي نشأ في النمسا ، ولديه ثلثى الشركة.

وكانت مجموعة FTI اعلنت حالة طوارئ بسبب قيود السفر واضطرت مؤخرًا إلى عودة 65000 من المصطافين، وقامت بتعليق جميع الرحلات مؤقتًا، وطلبت من الدولة المساعدة.

وقالت الشركة فى بيان لها أنه تم وضع حزمة مالية لمعاونتها فى تخطى المرحلة الصعبة، حيث تشارك الحكومة الفيدرالية وولاية بافاريا والمساهمون فيها، لتأمين التمويل لمدة اثني عشر شهرًا.

Advertisements

وقالت الصحيفة أن الملياردير البالغ من العمر 63 عامًا هو بالفعل شخصية رئيسية في سوق السياحة الألمانية، من خلال شركته الأم أوراسكوم للتنمية القابضة ، ومقرها في سويسرا ، ينشط في سبع دول ، ويقوم ببناء الفنادق والمنتجعات السياحية والمراسي في مصر واهمها الجونة، والجبل الأسود وعمان بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة في سويسرا.

ويحمل الآن نسبة جيدة فى الشركة تبلغ 33٪. حصل عليها فى عام 2014 ، وشارك ساويرس أيضًا في سلسلة وكالات السفر Raiffeisen Touristik Group.

وطالب رجل الأعمال، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، ، بضرورة تقديم حزمة دعم مالى وأجور استثنائية للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى يجتاح العالم حاليًا، وسيؤدى إلى خسائر كبيرة لقطاع السياحة فى دول العالم.