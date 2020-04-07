شكرا لقرائتكم خبر عن سهم المؤسسة العربية المصرفية يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1309.60 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 20 ألف سهم بقيمة 2578 دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.11% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن تعرضه من خلال ذمم مدينة بمبلغ 2.139 دينار بحرينى متعلقة ببولص التأمين الصحي مع شركة مركز الإمارات للصرافة فقط، ولا يوجد أى تعرض آخر مع مجموعة إن إم سى للرعاية أو شركاتها الشقيقة شركة Finabir.

وفى سياق متصل أعلنت شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الستة المعينين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، ويشمل الأعضاء الذين تم إعادة تعيينهم فى مجلس إدارة الشركة كلا من الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيسا لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى كلا من يوسف عبد الله تقى، سهى سعيد كارزون، بالإضافة إلى تعيين 3 أعضاء جدد وم كل من الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، تيم مورى، رشا محمد سبكار.