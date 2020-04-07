شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن البنك أصدر شهادات إدخار بقيمة تتجاوز 42 مليار جنيه لنحو 215 ألف عميل، منهم 10 آلاف عميل جديد، لشهادة الادخار ذات فائدة 15% ومنذ منذ طرحها، وحتى الآن، وحوالي 60%؜ من المعاملات تمت من خلال الأهلي نت والأهلي موبيل.

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وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعي تقنية المعلومات والعمليات المركزية ومركز الاتصال في تلبية هذا العدد من الطلبات والاستفسارات تتم في ظل ظروف استثنائية، حيث قام موظفو الفروع بإدارة حركة العملاء داخل وخارج الفرع بشكل احترافي، ملتزمين بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، وطبعًا قرار البنك المركزي بالسماح بإيداعات نقدية اكثر من الحد لادخار المواطنين مراعاة لتحقيق دخل دوري لهم كان لها تأثير فى زيادة قيمة الشهادات.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.