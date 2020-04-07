الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ إصابات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على مؤشرات مبكرة بأن الوباء ربما يتباطأ، في حين تتخذ شركات كبرى خطوات لتعزيز السيولة بعدما أدت إجراءات العزل لانهيار الطلب العالمي.

 

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.7 %، مسجلا أعلى مستوى في نحو شهر، في الوقت الذي يشير فيه حكام عدد من الولايات الأمريكية الأشد تضررا إلى أن التفشي ربما وصل لمرحلة استقرار.

 

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وقفزت الأسهم الإسبانية 2.2% مع تباطؤ الوفيات جراء الإصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي اليوم ما دفع الحكومة لدراسة تخفيف تدريجي لإجراءات وقف الأنشطة في أنحاء البلد.

 

ستوكس 600 مرتفع أكثر من 22% منذ نزله لأقل مستوى في ثمانية أعوام في مارس، لكنه يظل منخفضا بما يزيد على 24 %عن ذروة فبراير حين أدى التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد إلى توقف أنشطة الأعمال.

 

وأصبحت تاليس الفرنسية اليوم أحدث شركة كبيرة تقلص توزيعاتها وتعلق توقعات الأرباح، لكن أسهمها صعدت 1.8% بعد أن قالت إنها وقعت تسهيلا ائتمانيا جديدا بملياري يورو (2.17 مليار دولار) لتدعيم السيولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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