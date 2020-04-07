شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: مصفاة الأحمدي الكويتية تتم مشروع الوقود الحيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية، أن مصفاة الأحمدي انتهت من مشروع الوقود الحيوي بدخول وحدتي إنتاج إضافيتين إلى الخدمة.

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