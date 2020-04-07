شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 8.7 مليار جنيه بعد مرور 15دقيقة من بدء جلسة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 9692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.53% ليصل إلى مستوى 3712 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1012 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1036 نقطة.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة.

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وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.49%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.88%.