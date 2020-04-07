شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترجئ عقودا بثمانية مليارات دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نشرة إصدار سندات اطلعت عليها رويترز، أن حاكم قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال البلد الخليجي في الوثيقة الصادرة بتاريخ السابع من إبريل إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.
بدأت قطر اليوم الثلاثاء تسويق سندات مقومة بالدولار تصدر على ثلاث شرائح.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر ترجئ عقودا بثمانية مليارات دولار بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.