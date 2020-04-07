شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترجئ عقودا بثمانية مليارات دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نشرة إصدار سندات اطلعت عليها رويترز، أن حاكم قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا. Advertisements وقال البلد الخليجي في الوثيقة الصادرة بتاريخ السابع من إبريل إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود. بدأت قطر اليوم الثلاثاء تسويق سندات مقومة بالدولار تصدر على ثلاث شرائح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر ترجئ عقودا بثمانية مليارات دولار بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.