شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشيا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% رابحا 3.19 نقطة ليصل إلى مستوى 6864.11 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% رابحا 17.64 نقطة ليصل إلى مستوى 5989.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 92.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفع 87 سهما، فيما تراجع 88 سهما.

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.70%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.53%.

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وجاء سهم "أسواق المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم بترو رابغ بنسبة 7.25%، ثم سهم مجموعة الحكير بنسبة 6.35%، فيما جاء سهم "الإنماء" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.59%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 3.45%، ثم سهم "البحرى" بنسبة 1.87%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق، الموافق 06-04-2020م.