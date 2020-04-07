شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى ينزل عن ذروة شهر مع صعود الأسهم بفضل آمال انحسار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم بفضل مؤشرات على تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للجائحة حدت من خسائر المعدن.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1654.26 دولار للأوقية، عقب صعوده إلى ذروة شهر عند 1671.40 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعد المعدن بما يصل إلى 2.8 % أمس الاثنين.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.ام.سي ماركتس، إن التراجع كان متوقعا.

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وتابع "من الواضح تماما أن الاتجاه العام للمدى القصير هو الصعود. ارتفاع الأسهم لا يثقل كاهل الذهب لأنه صعد خلال الليل جنبا إلى جنب مع الأسهم... يبدو أن هناك انكسارا خطيرا في العلاقة العكسية بين الذهب وأصول النمو."

وصعد البلاديوم 2.4% مسجلا 2206.30 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 1% إلى 742.33 دولار.

وقفزت الفضة 1.7% إلى 15.24 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها فيما يربو على ثلاثة أسابيع.