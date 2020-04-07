شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء يصدر النسخة الجديدة من "كتيب مصر فى أرقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الثلاثاء، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر فى أرقـام".

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـــى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

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ويتميز هذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البـيانات والمعلـومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامى 2019-2020 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط على مسـتوى محافـظات الجمهـــورية وبهــدف توفـير إصـدار إحصـائى مختصر يحقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

وبإتاحة هـــذا الإصـدار يأمل الجهاز فى توفـير إحتــياجـات مستخدمى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليمية والدولـية.