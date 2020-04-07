شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين اتحاد الصناعات وجامعة حلوان لإنتاج مستلزمات الحماية للفرق الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الصناعات المصرية أنه في إطار التعاون المستمر بين اتحاد الصناعات المصرية وجامعة حلوان الصرح العلمي المتميز؛ وفي ضوء المسئولية المجتمعية لاتحاد الصناعات المصرية من خلال تشجيع الشركات الصناعية للتعاون مع الجامعة لتقديم المساعدة للمنظومة الطبية في مصر من خلال توفير مستلزمات الحماية الشخصية للأطقم الطبية والأطقم المساعدة من ممرضين وممرضات ومسعفين وأطقم المعامل الطبية، فقد تم بدء إنتاج الكمامات الواقية بطبقات ثلاث وجاون طبي وغطاء رأس وغطاء حذاء طبي داخل الوحدات الإنتاجية لكليتي الإقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية وبالتنسيق مع كلية الطب بجامعة حلوان لتأكيد المواصفات الطبية للمنتج.

وقال بيان لاتحاد الصناعات، أنه تم تقديم الخامات كمساهمة مجتمعية من مجموعة مخلوف الصناعية ، وكان نتاج اليوم الأول 1500 قطعة من كل صنف كإنتاج تجريبي حيث من المستهدف إنتاج 25,000 كمامه يوميا اعتبارا من الخميس القادم.

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وقال المهندس محمد زكي السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذا التعاون يأتي كخطوة نحو إضافة طاقات إنتاجية لقطاع المستلزمات الطبية بما يؤمن احتياجات الوطن وبشكل عاجل من خلال استغلال الطاقات المتاحة مع بعض التعديلات التقنية العاجلة .

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية تقدم كل العون في إصدار التصاريح اللازمة للوحدات الإنتاجية والشركات الراغبة في إضافة هذا النشاط لأنشطتها وبشكل عاجل حتي يمكن إضافة طاقات جديدة تمارس الإنتاج بشكل فوري. وأشاد السويدي يتفاعل جامعة حلوان والجامعات المصرية مع الظروف الحالية سواء من خلال الإنتاج لما يحتاجه القطاع الطبي في مصر أو فيما يتم من خلال البحث العلمي ومجهوداته لتقديم الحلول الممكنة أو من خلال المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات.