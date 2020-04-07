بتروناس الماليزية تعلن عن اكتشاف حقل نفطى جديد فى خليج المكسيك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "بروجرس ريسورز" الأمريكية المحدودة وهى الشركة المنبثقة عن شركة النفط الوطنية الماليزية "بتروناس"، بالشراكة مع مثيلاتها، عن نجاحها فى اكتشاف بئر بترولية جديدة بمنطقة مونوميت في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن بيان أصدرته بتروناس أن هذا الاكتشاف الجديد يعد إنجازا بارزا لبتروناس في إطار ترسيخ مشاريعها النفطية في أمريكا وتطويرها، حيث تعمل بجدية على تنويع أعمال التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا وقبالة سواحل خليج المكسيك.

وأشار البيان إلى أن عملية حفر البئر بعمق يصل إلى 10164 مترا قد أدت إلى اكتشاف ما يقرب من 60 مترا من الحجر الرملي "الباليوجين" المختلط بالنفط الصافي في منطقة ويلكوكس.

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"بهذا الاكتشاف، يلزم إجراء المزيد من أعمال التقييم لتحديد الإمكانات الكاملة لاستخراج النفط"، بحسب البيان.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية لشركة بتروناس أديف ذوالكفل: "إنه يعد أول اكتشاف للشركة في خليج المكسيك. وسنواصل عمليات استكشاف في المناطق الأمريكية الأخرى ونعزز استدامة محفظتنا العالمية“.