شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد مشاركتها في "أوبك+" 9 ابريل والان نبدء بالتفاصيل
قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أن روسيا أكدت اليوم الثلاثاء مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له يوم التاسع من ابريل.
وبحسب مصادر في أوبك، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له السادس من ابريل لكن تقرر تأجيله "لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات".
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