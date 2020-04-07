شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش مع إنحسار إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على مؤشرات مبكرة بأن الوباء ربما يتباطأ، في حين تتخذ شركات كبرى خطوات لتعزيز السيولة بعدما أدت إجراءات العزل لانهيار الطلب العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.7 بالمئة بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى في نحو شهر، وقفزت الأسهم الإسبانية 2.2 بالمئة مع تباطؤ الوفيات جراء الإصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي اليوم ما دفع الحكومة لدراسة تخفيف تدريجي لإجراءات وقف الأنشطة في أنحاء البلد.

ستوكس 600 مرتفع أكثر من 22 بالمئة منذ نزله لأقل مستوى في ثمانية أعوام في مارس، لكنه يظل منخفضا بما يزيد على 24 بالمئة عن ذروة فبراير حين أدى التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد إلى توقف أنشطة الأعمال.