شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 3.46% بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.46% رابحاً 58.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1750.31 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 102.6 مليون سهم محققة ما قيمته 135.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1909 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.73%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.62%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم سوق دبى المالى بنسبة 13.51%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 10.03%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.88%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 29.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 4.27%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركتا غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، أورينت يو ان بى تكافل، أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة finablr.

فيما أعلنت شركة الصقر للتأمين، أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، وإنما مدينة لها بمبلغ 3.5 مليون درهم.

وفى سياق آخر أعلنت شركة ديار للتطوير، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين يوم الأربعاء الموافق 8 إبريل، وطالبت المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع التسجيل في موقع إلكترونى محدد.

فيما أعلنت شركة عمان للتأمين، أنها لم تتقدم بأى عرض سواء رسميا أو غير ذلك كما أنها لم تدخل أو تباشر أى مفاوضات للاستحواذ على أى شركة، وستقوم الشركة بالإفصاح عن أى معلومات بهذا الشأن للسوق أو المساهمين حال تبلور أى من هذه الفرص.