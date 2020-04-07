شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في سبعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى منذ 25 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 1.0839 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0793 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0840، بينما حقق الأدنى له عند 1.0784.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور القراءة المعدلة موسمياُ لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجع 0.7% مقابل ارتفاع 3.0% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 3.0% مقابل 1.3%، وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة الميزان التجاري تقلص العجز إلى ما قيمته 5.1 مليار يورو مقابل 5.9 مليار يورو في كانون الثاني/يناير.

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وصولاً إلى صدور قراءة مبيعات التجزئة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح تراجع 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو التي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في المنطقة، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 6.55 مليون مقابل 6.96 مليون في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 13.9$ مليار مقابل 12.0$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,215 ألف ولقي 67,841 شخص مصرعهم في 211 دولة.