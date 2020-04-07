شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقلص عدد الأنشطة المستثناة من الحظر بسبب تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت بلدية الكويت تقليص الأنشطة المستثناة من الإغلاق إلى 9 أنشطة اقتصادية بعد أن كانت في البداية 17 نشاطاً، نظراً للمستجدات الطارئة حيال مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد كشفت البلدية عن بحثها بشكل دوري القرارات والأنشطة المسموح بها، في ظل المرحلة الحالية مع مراقبة الوباء العالمي وتطوراته.
وأصدر مجلس الوزراء الكويتي، يوم 22 مارس الماضي قراراً بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تقلص عدد الأنشطة المستثناة من الحظر بسبب تطورات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.