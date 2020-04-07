شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقلص عدد الأنشطة المستثناة من الحظر بسبب تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت بلدية الكويت تقليص الأنشطة المستثناة من الإغلاق إلى 9 أنشطة اقتصادية بعد أن كانت في البداية 17 نشاطاً، نظراً للمستجدات الطارئة حيال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد كشفت البلدية عن بحثها بشكل دوري القرارات والأنشطة المسموح بها، في ظل المرحلة الحالية مع مراقبة الوباء العالمي وتطوراته.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي، يوم 22 مارس الماضي قراراً بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.