شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "إنجازات" الكويتية توصي بإلغاء التوزيعات السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا بإلغاء مقترح توزيعات الأرباح للعام المالي 2019 بواقع 5 فلوس للسهم، والاحتفاظ بالنقد في ظل التطورات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن التوصية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي جاءت للمحافظة على النقد والمركز المالي للشركة.

وكانت إنجازات للتنمية العقارية، تكبدت خسائر خلال عام 2019 بقيمة 6.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بأرباح بلغت 4.02 مليون دينار كويتي في العام السابق له.

وعلى الرغم من الخسائر السنوية، أوصى مجلس الإدارة في 5 مارس بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.