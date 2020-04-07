شكرا لقرائتكم خبر عن وزيري الطاقة "الأمريكي" و"السعودي" يبحثان أوضاع أسواق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحث الوزير دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي مساء يوم الإثنين مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أوضاع أسواق النفط العالمية.

وناقش الجانبان النزاع السعودي الروسي على الحصص بسوق النفط العالمية له "تداعيات الكبيرة" على الولايات المتحدة والعالم، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن موسكو والرياض تقتربان للغاية من إبرام اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط.

وهوت أسعار النفط العالمية بنحو 50 %، إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ إخفاق منظمة أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط بقيادة روسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام.

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وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي الإنتاج.

ونفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، في وقت سابق، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطوات أخرى لها أثرت سلباً على السوق البترولية.

وأكد بأن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه الرئيس ترامب بحثًا عن توازن السوق.

وفي بداية مارس 2020 انتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.