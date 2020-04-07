شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي يعلن إنكشافه على مجموعة "إن إم سي" الصحية بـ23.1 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي"، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت، أنه ليس لديه انكشاف على شركة "فينابلر"، ومركز الإمارات للصرافة أو أي شركة أخرى تابعة للمجموعة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 10، ولديها عمليات في 19 دولة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً قامت بتقديم التمويل للمجموعة.

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وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وحقق بنك الكويت الدولي صافي أرباح بلغ 17.1 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.9 مليون دينار في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.9%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 68.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 66.6 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 12.8 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.3%.