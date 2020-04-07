شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جي إف إتش" توافق على تخفيض التوزيعات النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية خلال اجتماعها أمس على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار أمريكي بدلا من توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 50 مليون دولار.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" قام المساهمون خلال الاجتماع بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبيانات المالية الموحدة للمجموعة لعام 2019.

وشهدت البيانات المالية، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 17.3% خلال العام، نتيجة للتنويع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة والتقدم الملحوظ في نشاط الصيرفة الاستثمارية الرئيسي للمجموعة بالإضافة إلى مساهمة من الأنشطة العقارية ونشاط الخزينة المتنامي.

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وتمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام القادم.

ووافقت العمومية على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وقامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة وذلك لمدة 6 أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث القادمة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.