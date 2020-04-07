شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يشتري حصة بشركة رحلات سياحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%، بحسب "العربية".

يشار إلى أن علي زعيمي، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات لدى صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، كشف في تصريحات صحفية أدلى بها الشهر الماضي عن زيادة قيمة أصول الصندوق لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن مطلع العام الجاري أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال عام 2020 وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.