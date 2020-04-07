شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف البحرين المركزي، إنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 8 أبريل الحالي وتنتهي في 8 يوليو 2020.

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وحسب البيان، بلغ معدل سعر الفائدة لهذه الأذونات 2.29% مقارنة بسعر الفائدة 2.21% للإصدار السابق بتاريخ 1 أبريل 2020، فيما بلغ معدل سعر الخصم 99.425%.

وأشار إلى أنه تم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.352% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%، لافتا إلى أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغ ما قيمته 2.11 مليار دينار بحريني.

وكشف مصرف البحرين المركزي نهاية الشهر الماضي عن تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 128%.