شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية السعودي يحدد 3 خيارات للموظفين المتضررين من "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن هناك ثلاثة خيارات تسهل على موظفي الشركات المتضررة من تداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد في مقابلة مع قناة "العربية"، أن القرار الجديد، بتنظيم علاقات التعاقد للعاملين، يشترط فيه أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من كورونا وعدم تلقيها الدعم من الدولة.

ولفت إلى أن الوزارة سمحت لطرفي العلاقة وخلال 6 أشهر من صدور قرار السلطة التنظيمية في المملكة، بالتدرج في اتخاذ ثلاثة إجراءات.

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وأوضح أن الثلاثة إجراءت هم "استنفاذ أيام الإجازة السنوية المستحقة للعامل المدفوعة الأجر، ومواءمة الأجر بما يتوافق مع ساعات العمل الفعلية للعامل ضمن الظروف الجديدة، أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بحد أقصى 20 يومًا تقويميًا للشهرالواحد".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.