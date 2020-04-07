شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.67% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 26.85 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.67 % إلى 1636.60 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 35.20 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 2.18 % إلى 1648.30 دولارًا أمريكيًا.