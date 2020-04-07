شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.27 % والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) صباح اليوم، بمقدار 0.75 سنتًا أو بما يعادل نسبة 2.27 % ليصل إلى 33.80 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.67 سنتًا أو بما يعادل نسبة 2.57 % ليبلغ 26.75 دولارًا أمريكيًا.