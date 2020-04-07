شكرا لقرائتكم خبر عن كل دولة وليها تخصص.. تعرف على وظائف العمالة الأجنبية لـ10 جنسيات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، توزيع الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري "الحاصلين على تصاريح عمل، والتى أظهرت أن أعلى فترة شهدت استقبالا للعاملين الأجانب كانت خلال الفترة 2013-2017.

وأظهرت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفترة سالفة الذكر، استقبل القطاع الخاص والاستثماري عاملين من 10 جنسيات مختلفة وبنسب متفاوتة، بإجمالي عمالة بلغ نحو 13 ألف و469 عامل حاصل على تصريح عمل، وضمت كلا من "الهند وبنجلادش، وفلسطين، وسوريا، والفلبين، والصين، وانجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا تركيا".

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وبالنسبة للوظائف والمهن، فإن 30% من العمالة الأجنبية الوافدة يعملون كفنيين ومساعدو أخصائيين، ويليهم كبار المسؤولين والمديرين بنسبة 25%، ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بنسبة 23.6%، ويعمل 8.6% منهم في فئة الحرفيين، و6.7% منهم عمال تشغيل المصانع والماكينات.

وتشير البيانات أيضا إلى أن 80.5% من السوريين و41.8% من الإيطاليين من فئة كبار المسؤولين والمديرين، وأكثر من نصف العاملين الأجانب من فئة الأخصائيين وأصحاب المهن العلمية قادمين من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، 42.7% من الصين، بينما أكثر من نصف الأجانب من فئة الفنيين قادمين من الفلبين و42.2% من ألمانيا، وحوالي نصف الأجانب من فئة الحرفيين قادمين من بنجلادش.

وحسب التوزيع النسبي لأعلى الدول فجاءت الهند بنسبة 11%، ثم بنجلادش بنسبة 1.9%، وفلسطين بنسبة 9%، وسوريا 6.7%، والفلبين بنسبة 5.7%، والصين بنسبة 5.2%، وإنجلترا بنسبة 4.8%، وإيطاليا بنسبة 4.6%، وألمانيا بنسبة 4.5%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.7%، وتركيا بنسبة 2.8%.