شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البلاد (1140) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.61% بما يعادل 0.76 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.18، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.18 ومستوى المقاومة 22.86.