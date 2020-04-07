شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يعيد اختبار خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.23% بما يعادل 0.82 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.60، ليستهدف مستوى الدعم 11.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.70 ومستوى المقاومة 15.00.