أمانة للتأمين يتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 9.94% بما يعادل 1.00 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أنه يظل يتداول بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.50، ليستهدف مستوى الدعم 9.51. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.88.

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