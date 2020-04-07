شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.77% بما يعادل 0.25 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.65، ليستهدف مستوى الدعم 8.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.61 ومستوى المقاومة 10.00.

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