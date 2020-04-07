شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وفرة (2100) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.14% بما يعادل 0.38 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.00، ليستهدف مستوى الدعم 11.06. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 13.00.

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