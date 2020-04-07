شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يعاود ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سامبا (1090) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.78% بما يعادل 0.58 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم، ومع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.68، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 18.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.68.
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