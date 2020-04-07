شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت نجران (3002) من جديد في آخر جلساته، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المهم 9.25، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.66% بما يعادل 0.15 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.25، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 8.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.50.