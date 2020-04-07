شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يعطي لنفسه فرصة جديدة لتحقيق المزيد من المكاسب – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعادة (8200) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 7.98، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.66% بما يعادل 0.21 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
أمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب طيلة استقراره أعلى مستوى 7.98، ليستهدف مستوى المقاومة 8.41.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.60 ومستوى المقاومة 8.41.
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