شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع الطاقة (TENI) في آخر جلساته، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 71.711 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 4,845.52، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبال غفيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 4,966.63، ليستهدف مستوى الدعم 4,493.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,700.00 ومستوى المقاومة 5,000.00.
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