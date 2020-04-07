شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.61% بما يعادل 108.731 نقطة، ليستقر المؤشر بهذا الارتفاع اعلى مستوى 6,779.43 والذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، وسط محاولات المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ومع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وكذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.

لهذا طيلة استقرار تداولات المؤشر القادمة أعلى مستوى 6,779.43 نتوقع له المزيد من الارتفاع، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 7,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,600.00 ومستوى المقاومة 7,000.00.