شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الثلاثاء بالتزامن مع فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وقبيل كشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع التراجع إلى ما قيمته 70 مقابل 21 في الرابع الرابع الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اليابان صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 3.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.3%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل أيضا في اليابان تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.2%في كانون الثاني/يناير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، معرباً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر.

وأفاد رئيس الوزراء الياباني آبي بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل حالية على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار)، وبذكر أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستنطلق في 23 من تموز/يوليو من العام المقبل 2021 وذلك بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي عالمياً.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا منذ قليل الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت تراجع 10.3% مقابل ارتفاع 1.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 4.36 مليار دولار استرالي مقابل 4.75 مليار دولار استرالي في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.75 مليار دولار استرالي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.21% ليربح 16.69 نقطة ويصل إلى المستوى 1,392.99، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.25% ليربح هو الأخر 232.23 نقطة ويصل إلى المستوى 18,808.53.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.13% ليربح 79.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,792.28، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.83% ليربح هو الأخر 50.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,814.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.71% ليربح 169.12 نقطة ويصل إلى المستوى 23,918.24، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليربح هو الأخر 11.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,802.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.68% ليربح 163.91 نقطة ويصل إلى المستوى 9,927.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.52% ليخسر 27.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,259.30.