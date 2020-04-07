شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات جانبية منذ يوم أمس، ويبدأ اليوم بميل هابط طفيف في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 0.9730، وطالما أن السعر فوق هذا الدعم، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة للفترة القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار التوجه نحو 0.9900 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9730 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو 0.9626 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد